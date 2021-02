Coni, progetto nazionale "Si mettono in gioco"

"In questo periodo di grandi difficoltà che vive anche il mondo dello sport, una realtà biellese prosegue incessantemente nel suo lavoro rivolto alle attività di base per i giovani. Lo spirito sportivo che caratterizza le società aderenti al Centro CONI di Avviamento e Orientamento allo Sport di Biella, spinge dirigenti e tecnici a trasformare i problemi in opportunità di crescita e di sfida evolutiva.

Bi Roller Pattinaggio Biella, Biella Rugby Club, Centro Nautico Pegaso, Circolo Nautico Hurricane, Free Time Biella, Ippon 2 Karate, Pietro Micca, Tennistavolo Biella e White Fox Taekwondo Piemonte sono le ASD protagoniste del progetto nazionale del CONI che "Si mettono in gioco" unendo e condividendo le proprie conoscenze specifiche per costruire insieme un percorso multidisciplinare di crescita sportiva che ponga al centro i giovani atleti, che sia coinvolgente e stimolante e che faciliti, allo stesso tempo, lo sviluppo delle loro abilità e competenze. Non un solo sport, ma tante attività sportive che i giovani - di età compresa fra i 5 e i 14 anni - possono scoprire e praticare ampliando così il personale bagaglio motorio e affinando i gesti tecnici specifici relativi alle diverse discipline coinvolte.

Lo scopo è quello di favorire una corretta formazione sportiva, ampliando la base motoria dei giovani sportivi, rispettandone le fasi di crescita e nel rispetto delle potenzialità individuali. La proposta multisportiva favorisce lo sviluppo personale, la partecipazione e la performance dei giovani dando possibilità al talento di esprimersi nel migliore dei modi; inoltre, offre loro la possibilità di praticare diverse attività sportive orientandoli e motivandoli in modo corretto, al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono e favorire il trasferimento del talento da una disciplina ad un’altra.

In attesa di riprendere le attività in presenza, i tecnici delle associazioni coinvolte si stanno formando attraverso la Scuola dello Sport e si incontrano regolarmente attraverso piattaforma informatica: esaminano le capacità motorie comuni, si confrontano scambiandosi strategie didattiche, condividono le lezioni a distanza, si arricchiscono vicendevolmente. Un fiore all'occhiello che speriamo possa mostrarsi durante la prevista manifestazione conclusiva, a fine primavera o quando sarà possibile, COVID permettendo". Questa la nota stampa del Delegato CONI di Biella, Anna Zumaglini