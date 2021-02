Cossato, Barbierato e Cavalotti: ”Passiamo a TARI, aumento capitale Seab e fondo per famiglie in crisi”

Riceviamo e pubblichiamo:

“La capigruppo con audizione del CDA di Seab è stata lunga e articolata. La disponibilità di questo è stata certamente preziosa, la situazione è chiara. Fossimo un sindaco o un amministratore di maggioranza non avremmo dubbi su cosa fare per salvare società, servizio e dipendenti.

In ogni caso, è solo la prima tappa: il 15 febbraio alle 17.30 ci sarà un consiglio comunale in presenza a Villa Berlanghino e abbiamo ribadito come minoranza la richiesta di audizione di Seab e delle parti sociali. Mi risulta che il CDA sia disponibile. Abbiamo anche depositato due mozioni: una per chiedere di deliberare il passaggio a Tari e l'aumento di capitale di Seab (firmata anche da Roberto Galtarossa e Stefano Revello); l'altra per chiedere di istituire un fondo per attività e famiglie in crisi economica che non possono pagare la Tarip anche a causa della crisi Covid-19 (anche qui insieme a Revello).

Faremo il possibile per tenere alta la guardia fuori e dentro il consiglio comunale. Sempre”.