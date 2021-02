Per un viaggio in Canada serve una richiesta eTA

Avete intenzione di visitare il Canada? Volete fare visita ai vostri amici a Montreal? Allora avete bisogno di un'autorizzazione elettronica di viaggio (eTA) per viaggiare in Canada!

Il Canada offre una grande diversità di paesaggi e regioni con alte montagne, diversi tipi di foreste, praterie infinite e tundra artica, dove il terreno è permanentemente ghiacciato. Ci sono anche innumerevoli fiumi e laghi e un territorio selvaggio e affascinante con grandi città tutte da scoprire.

A partire da novembre 2016, è necessario ottenere un'autorizzazione elettronica prima di qualsiasi viaggio aereo in Canada. Ciò comporta solo l'arrivo in aereo, compreso il transito. Non è necessario stamparlo in anticipo: la verifica della ricevuta si effettua confrontando il numero del passaporto.

Al fine di evitare ritardi o rifiuti è consigliabile richiedere un'eTA prima di confermare il vostro soggiorno in Canada.





Scoprite qui di seguito come ottenere un'eTA per andare in Canada.





A chi è rivolta l'autorizzazione elettronica di viaggio?

L'eTA è rivolta a tutti i viaggiatori senza visto per il Canada, in possesso di un documento di identità di un Paese soggetto all'obbligo di eTA per chi si recherà in Canada in aereo. A seconda del vostro paese di nazionalità, sarà richiesta un'eTA o un visto.





Come ottenere un'autorizzazione di viaggio elettronica per andare in Canada?

La Richiesta eTA Canada viene effettuata esclusivamente su Internet. Prima di completare il modulo online, bisogna assicurarsi di avere tutti i documenti necessari:

un passaporto valido rilasciato da un paese esente dall'obbligo del visto,

una carta di credito,

un indirizzo email valido.

Andando direttamente sul sito web del Governo canadese per fare la richiesta dell'autorizzazione di viaggio elettronica per il Canada avrà un costo di 7 dollari canadesi. Si può solo far richiesta e pagare le spese relative per una persona alla volta. La richiesta e la ricezione del numero eTA richiedono solo pochi minuti. Non avrete nessun documento da stampare perché tutte le informazioni sono collegate al vostro passaporto. Se cambiate il passaporto, dovrete richiedere nuovamente un'eTA prima di recarvi in Canada. L'eTA è valida per un periodo di 5 anni o fino alla scadenza del vostro passaporto. Se avete dei problemi ad inoltrare la richiesta eTA esistono in rete dei siti che vi saranno di supporto ed hanno un costo che si aggira sui 20 euro.





Serve un visto se si sta semplicemente attraversando il Canada per andare in un altro paese?

Se arrivate da un paese coperto dall'obbligo dell'eTA, siete considerati viaggiatori esenti da visto.

È necessaria un'autorizzazione elettronica di viaggio eTA per un transito in Canada in aereo se si proviene da un paese coperto dall'obbligo di ETA. Non avete bisogno di un'eTA se siete in transito attraverso il Canada e arrivate in ​​treno, autobus, nave o nave da crociera. Tuttavia, è necessario portare i documenti di viaggio corretti.

Avrete invece bisogno di un visto di transito se il vostro volo internazionale si ferma in un aeroporto canadese in rotta verso un altro paese; se avete un collegamento tra due voli internazionali in un aeroporto canadese; se transiterete attraverso il Canada in 48 ore o meno; se non avete un visto turistico valido.





L'eTA non è un visto

Molti turisti dimenticano che quando viaggiano in Canada senza visto, devono essere in grado di dimostrare di avere un'eTA prima di salire a bordo di un aereo. Secondo le agenzie di viaggio e le compagnie aeree, è normale che i viaggiatori una volta arrivati ​​in aeroporto si rendano conto al momento dell'imbarco di aver dimenticato di inviare una richiesta di eTA Canada. Un'eTA Canada è un documento di viaggio elettronico, attraverso il quale il governo canadese autorizza il viaggiatore ad entrare nel suo territorio e non consente di trovare lavoro, trasferirsi in Canada per viverci o qualsiasi altra attività che l'immigrazione canadese troverebbe abusiva. Vi consente solo di viaggiare in Canada per l'esenzione dal visto, se la vostra situazione lo consente. Senza l'eTA Canada, è impossibile viaggiare in Canada. Se scegliete di andare a vivere, studiare o lavorare in Canada per un periodo più lungo, avrete bisogno di un visto che non può essere richiesto online. Per ottenerlo, è necessario contattare il consolato canadese.