Recupero uomo nel fiume, il nucleo Saf dei Vigili del Fuoco si addestra nella vicina Vercelli e in Valsesia

Giornata di addestramento per il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli e del distaccamento di Varallo. Le squadre si sono addestrate dalle 8 alle 16 di oggi, 9 febbraio, sul fiume Sesia a Vercelli e contemporaneamente a Scopa. Utilizzando tecniche e attrezzature in dotazione, gli operanti hanno simulato il recupero di persone bloccate sul fiume in area impervia e irraggiungibile. Le operazioni sono state svolte in ottemperanza alle norme anticovid.