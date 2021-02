Intervento dei Vigili del Fuoco a Maggiora per la messa in sicurezza di una porzione di edificio, in stato di abbandono e interessata da dissesto statico.

Le squadre di Borgomanero e Romagnano sono giunte nella zona intorno alle 9 di oggi, 9 febbraio, per la rimozione di parte della copertura e di una porzione di muro perimetrale pericoloso per la viabilità.