Valdengo in lutto per la scomparsa di Ernesto Pella, mancato all'età di 81 anni. Era molto conosciuto in paese, specialmente per la sua attività: per anni, infatti, ha lavorato la terra ed è stato membro del Gruppo Agricoltori Valdengo.

La veglia di preghiera avrà luogo a Valdengo martedì 9 febbraio, alle 19.30, nella chiesa parrocchiale di San Biagio. Sempre qui, avranno luogo i funerali domani, 10 febbraio, alle 15, nel rispetto delle norme anti-Covid.