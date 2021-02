Provincia di Biella, a Sicurezza e Ambiente S.r.l. il servizio di ripristino di strade e luoghi dopo un incidente

Vi siete mai chiesti di chi sia la competenza di pulire una strada e rimuovere i detriti dopo un incidente? Verrebbe da pensare agli enti gestori, ma questa azione è spesso talmente complessa da richiedere l’intervento di società altamente specializzate.

È il caso di Sicurezza e Ambiente, azienda leader in Italia per questo servizio, deputata a operare anche nelle nostre strade in virtù di una convenzione siglata dopo un bando con la Provincia di Biella.

Gli interventi sono realizzati a costo zero per l’amministrazione e la cittadinanza, perché l’esborso per le operazioni è coperto dalle compagnie assicurative che garantiscono l’RCA dei veicoli interessati. Inoltre, il servizio è attivo 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, anche in caso di incidenti che comportano sversamenti di merci pericolose o danneggiamenti alle pertinenze stradali.

Il corretto e tempestivo intervento è fondamentale per due motivi. Il primo riguarda la prevenzione e la sicurezza stradale. Un’importante percentuale di incidenti che avvengono in Italia sono imputabili a insidie determinate dal mancato o inadeguato ripristino della piattaforma stradale a seguito di precedenti incidenti. Il secondo riguarda l’ambiente. I veicoli nelle collisioni sversano sostanze come oli e carburanti potenzialmente dannose per la salute. Sono da considerarsi rifiuti speciali e per questo devono essere trattate e rimosse con competenza.