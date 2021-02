71° Festival di Sanremo si presenta in streaming, Amadeus: “Milioni di famiglie avranno modo di distrarsi con un momento di spensieratezza”

Il 71° Festival di Sanremo sarà ricordato come il primo grande evento in tempo di pandemia e, allo stesso tempo, come l’edizione che ha ribaltato gran parte delle tradizioni sanremesi. Questa mattina la prima svolta: la tradizionale conferenza stampa che precede di circa un mese la kermesse si è svolta in streaming con il sindaco Alberto Biancheri, l’assessore Giuseppe Faraldi, il presidente del Casinò Adriano Battistotti e il presidente della fondazione Orchestra Sinfonica, Livio Emanueli, collegati da Sanremo, Amadeus e Fiorello da Roma così come gli altri protagonisti, e tutti i giornalisti collegati da ogni angolo d’Italia.

Ad aprire la conferenza stampa è stato il direttore di Rai1, Stefano Coletta che ha lanciato un messaggio chiaro: “La Rai è informazione, ma anche intrattenimento. Saltare avrebbe allargato il disorientamento”. “Mi piace ricordare quello che accaduto l’anno scorso, ho nostalgia di quegli assembramenti perché era la normalità, è stato un Sanremo bellissimo, ma sono concentrato solo sul prossimo, per carattere tendo a non voltarmi indietro - ha esordito Amadeus - l’obiettivo è rendere questo festival unico nel suo genere e speriamo che rimanga unico. Io e Fiorello siamo consapevoli che a casa milioni di persone avranno modo di distrarsi e pensare a un momento di spensieratezza con le proprie famiglie. Abbiamo il dovere di dare cinque serate di serenità con la speranza che sia un Festival di rinascita. Da qui dobbiamo ripartire. L’Ariston deve essere un luogo di gioia con la musica al centro e tutti coloro che saliranno su quel palco diventano fondamentali per regalare questa gioia a pubblico”.

“È un momento difficile e voglio ringraziare la Rai per il grande lavoro - ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri - ieri c’è stato l’incontro in prefettura e stiamo valutando i protocolli sanitari al di fuori dell’Ariston, stiamo verificando in modo che si svolga un festival in piena sicurezza. Non vuol dire che blinderemo la città, ma il centro sarà monitorato con grande attenzione. Ci saranno altre riunioni e approfondiremo. Abbiamo rinunciato a tutte le collaterali per evitare qualsiasi rischio, da parte nostra va fatta una scelta riguardo alla sicurezza sanitaria. Ringrazio anche Amadeus, per loro non sarà un compito semplice, un momento che, grazie alla loro professionalità, da Sanremo partire un messaggio di fiducia portando al centro la musica senza dimenticare il momento che stiamo affrontando. Fuori dall’Ariston sarà un Festival in tono minore, ma centro l’Ariston sarà un grande Festival che ricorderemo negli anni. Vi aspetto in città”.

La novità della conferenza stampa in streaming ha fatto saltare anche un’altra tipica tradizione festivaliera: la foto dei protagonisti nel giardino davanti al Casinò. Segni di un’edizione che, tra teatro deserto e regole ferree, sarà destinata a segnare la storia della televisione e, in generale, del nostro costume.

In aggiornamento.