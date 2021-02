Comuni Covid-free restano a 24 ma casi in aumento a Biella e Vigliano: ecco la mappa contagi nel Biellese

Tinte chiare e tendenti al verde in alternanza a colori più o meno scuri. Questa la situazione che si evince dalla mappa interattiva della regione Piemonte, che mostra in tempo reale l'andamento dell'epidemia in tutta la provincia.

In leggero aumento i soggetti risultati positivi al Covid-19 in alcuni territori della nostra provincia: Biella passa, infatti, dai 124 di una settimana fa ai 149 di oggi, insieme ad Andorno Micca (da 3 a 9), Cavaglià (da 9 a 10), Cerrione (da 3 a 6), Lessona (da 2 a 6), Mongrando (da 4 a 7), Occhieppo Superiore (da 2 a 5), Ponderano (da 6 a 9), Quaregna Cerreto (da 2 a 7), Vigliano Biellese (da 26 a 35) e Zumaglia (da 1 a 5).

Numeri in discesa, invece, a Candelo (da 5 a 3), Coggiola (da 10 a 9), Cossato (da 21 a 16), Gaglianico (da 11 a 6), Mottalciata (da 7 a 4), Occhieppo Inferiore (da 5 a 4), Pralungo (da 8 a 4), Pray (da 6 a 2), Sandigliano (da 4 a 1), Tollegno (da 7 a 3) e Valdilana (da 17 a 15).

Per la terza settimana di fila sono 24 le realtà Covid-free nel Biellese: Callabiana, Camandona, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Donato, Dorzano, Gifflenga, Graglia, Magnano, Masserano, Netro, Piatto, Piedicavallo, Portula, Rosazza, Strona, Tavigliano, Ternengo, Torrazzo, Valle San Nicolao, Veglio, Villanova Biellese e Zimone. Infine, salgono a 69 i comuni che restano sotto i 10 casi.

I dati arrivano dall’Unità di crisi Covid della regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, 8 febbraio.