Centro Raccolta Brianco, il parere dell'esperto in bonifiche ambientali Bergamini

Massimo Bergamini, geologo e attuale presidente della società SETA S.p.A. di Settimo Torinese, è quello che si può definire un “esperto” in materia di amianto.

Bergamini si occupa di bonifiche da 30 anni, e, fino a 6 mesi fa, è stato il direttore della RSA S.r.l., società a capitale pubblico partecipata dalla Regione Piemonte, che opera per la bonifica del sito di interesse nazionale della miniera di amianto di Balangero e Corio, la più grande miniera d’amianto d’Europa, incarico che ha svolto per 16 anni.

Newsbiella ha intervistato Massimo Bergamini per avere il suo autorevole parere in materia di amianto, argomento di stretta attualità in riferimento al centro di raccolta che la società Acqua&Sole di Pavia ha progettato di realizzare in frazione Brianco di Salussola.

Massimo Bergamini, lei è favorevole o contrario ai centri di raccolta dell'amianto?

Premesso che le mie considerazioni sono di carattere del tutto generale, lavorando da trent’anni nel settore delle bonifiche ambientali non posso che essere favorevole a tutti quegli impianti che, regolarmente autorizzati e controllati, contribuiscono alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Per quanto riguarda i materiali contenti amianto, nello specifico i cosiddetti materiali compatti come le lastre di copertura in Eternit, posso a ragion veduta affermare che le modalità di bonifica e smaltimento, codificate secondo le norme vigenti, oggi possano garantire standard di sicurezza molto elevati”.

Ci sono posizioni ideologiche e preconcette sui centri di raccolta dell'amianto?

Non conoscendo i diversi aspetti progettuali di Brianco non posso esprimermi riguardo ad uno specifico intervento, ma è fuor di dubbio che parlar di amianto generi apprensione tra le persone; preoccupazione del tutto giustificata se si pensa alle vittime colpite negli anni passati da asbestosi e da mesotelioma, ancora oggi letale. Ma, a questo proposito, dovrebbe far riflettere la considerazione che è molto più pericoloso lasciar l’amianto dove si trova, nelle case e nelle fabbriche, piuttosto che gestirne lo smaltimento in sicurezza ed in via definitiva”.

Nel Biellese, alcuni soggetti contrari al progetto Brianco non offrono soluzioni alternative per smaltire l'amianto: quali sono secondo lei?

Esistono diversi brevetti per l’inertizzazione dell’amianto, ma nessuno di questi in Italia ha superato il passaggio da prototipo a scala industriale, anche a causa delle complesse procedure autorizzative e della diffusa contrarietà di popolazione ed enti locali. Le condizioni di mercato inoltre non favoriscono gli investimenti in impianti industriali rispetto ai costi di esportazione dei rifiuti in altri Paesi, principalmente in Germania, e alle più tradizionali e collaudate discariche classificate, nel caso dell’Eternit, come “non pericolose”.

Newsbiella ha intervistato Bruno Pesce, esponente dell'associazione vittime di Casale Monferrato, dove hanno realizzato un centro raccolta pubblico, che è stato accolto con favore dalla cittadinanza. Pesce sostiene che il problema deve essere gestito dal pubblico perché di interesse pubblico: è d'accordo oppure aperto anche alle soluzioni private?

Conosco personalmente e ho grande stima di Bruno Pesce e degli attivisti dell’Associazione Vittime Amianto di Casale che hanno affrontato il problema amianto con determinazione e grande senso di responsabilità. A Casale è stata realizzata una discarica che costituisce un corretto esempio di gestione controllata per lo smaltimento dei rifiuti che, dopo tanti anni di esercizio, non mi risulta abbia mai generato problemi di carattere ambientale. Per quanto riguarda gli investimenti non ritengo rilevante la distinzione tra risorse finanziarie pubbliche o private; gli impianti sono comunque di interesse generale. Quel che conta realmente è il sistema dei controlli, che per il Piemonte può contare sulla professionalità del Centro Regionale Amianto dell’ARPA e sulla gestione delle ASL competenti per territorio.