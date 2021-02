Appello di Anffas: “Aiutateci con l’app Digital-Agility”

E’ in fase di collaudo in due scuole del Biellese l’app che consente di aiutare le persone con disabilità a comunicare, conoscere, leggere e informarsi sul mondo che cambia, fortemente voluta da Anffas Biellese e dalla Cooperativa Sociale Integrazione Biellese. Dopo il lancio del progetto, nei mesi scorsi, ora l’applicazione è stata presentata e viene utilizzata dagli studenti dell’istituto “Gae Aulenti” di Biella e i ragazzi della scuola media di Cossato.

Ampiamente positivo il riscontro secondo Ivo Manavella, presidente della cooperativa: “Siamo soddisfatti dei primi risultati. In questo momento siamo in uno stadio operativo, che ci sta dando buonissimi riscontri. All’inizio i ragazzi guardavano solo filmati. Ora invece accedono a contenuti, ne producono anche. Il lavoro quindi procede nel migliore dei modi. L’obiettivo è di arrivare al prossimo mese di maggio con l’app completa e pronta per essere usata da tutti i nostri ospiti”.

Il progetto denominato è “Digital-Agility” e viene portato avanti anche grazie a Giuseppe Aleci, docente d’informatica all’istituto superiore “Gae Aulenti”. Servono però fondi. Da qui l’appello. “Dobbiamo ringraziare, di cuore chi ci sostiene - aggiunge Manavella -. Però i costi che stiamo affrontando sono elevati. Quindi facciamo un appello a tutti coloro che vorranno aiutarci per realizzare questo prezioso strumento per aiutare le persone con disabilità”.

“A lavori ultimati, con questa app sarà possibile accedere a collegamenti Whatsapp con familiari e personale vario piuttosto che azionare dispositivi con il solo sguardo o connettersi con siti specializzati in maniera semplificata per reperire informazioni sull’emergenza sanitaria in corso - aveva spiegato Aleci -. L’app potrà facilitare la comunicazione non verbale e rendere fattibile un tour virtuale ai siti d’interesse, come luoghi di svago o dei punti di ristoro della Provincia di Biella. Superato l’esame, sarà presentata ufficialmente in Regione e successivamente sarà resa disponibile sulle piattaforme Google Play e IOS”.