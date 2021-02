bonprix TeamVolley, esordio amaro 2-3: non basta un'immensa Leti Gualinetti FOTO

Esordio casalingo amaro per il TeamVolley targato bonprix, con un tie-break che chiude un match dai due volti. 2-3 il risultato finale a favore delle ospiti di Autofrancia Torino. Primi due set che hanno visto il sestetto di casa pagare dazio per le sole tre settimane di preparazione contro una squadra, quella ospite, più quotata, attrezzata e rodata. In avvio di gara, le biancoblù hanno dato l'impressione di partire con il freno a mano tirato. Emozionate, certo, ma anche un po' arrugginite a causa del lunghissimo stop imposto dalla pandemia.

Gaito e compagne non sono riuscite a trovare né ritmo né gioco, e hanno subito la maggiore lucidità delle torinesi. Nel terzo set, invece, la bonprix cambia pelle, complice anche un fisiologico rilassamento delle ospiti, avanti 2 set a 0. Brave a crederci, le ragazze di coach Preziosa: prima impattano, e poi vanno al tie-break sulle ali dell'entusiasmo, rischiando di vincerla. Il 12-15 dell'ultima frazione testimonia fedelmente l'equilibrio in campo.

Forse, nelle battute finali, è mancato solo un pizzico di coraggio e quell'ineludibile componente di fortuna che spesso fa la differenza. In ogni caso, indicazioni assolutamente positive per tutto lo staff (e la dirigenza) biancoblù: i pilastri del TeamVolley sono sempre gli stessi, e non hanno deluso, soprattutto nei momenti di difficoltà della prima parte di gara, quando Gaito, Gualinetti, Peruzzo, Peracino e Zatta si sono letteralmente caricate sulle spalle l'intera squadra, arginando la superiorità (momentanea) dell'Autofrancia.

Unica tegola per coach Fabrizio Preziosa e per il suo assistente Paolo Salussolia, la partenza di Letizia Gualinetti (top scorer con 29 punti): venerdì prossimo, "Leti" volerà a Salamanca per il progetto "Erasmus", che la terrà lontana dalle sue compagne, in terra di Spagna, per ben sei mesi. Gaito, Peruzzo e Peracino, sono le cambiali in bianco su cui la società può fare sempre grande affidamento, con l'intento di responsabilizzare le più giovani e spalmare il più possibile i punti che verranno a mancare in fase di attacco.

«Non è facile partire, pronti via, dopo quasi un anno di inattività e con tre sole settimane di preparazione alle spalle - sottolinea coach Fabrizio Preziosa -. Era fisiologico che l'avvio di gara fosse un po' farraginoso. Abbiamo rischiato di perdere 3-0 e invece siamo riusciti a raddrizzarla e avremmo potuto spuntarla al tie-break. È stata comunque una partita che ci ha fornito indicazioni molto positive: le ragazze non hanno mai mollato nei momenti di difficoltà e siamo riusciti a sistemare in corsa il muro. Avremmo potuto osare qualcosina di più sia in battuta che in fase di attacco, ma mi ritengo soddisfatto per quello che siamo riusciti a far vedere stasera in campo».

«La partenza è stata molto lenta - spiega il capitano, Sara Gaito -, ma siamo consapevoli di avere ancora tanto, tanto lavoro da fare, a testa bassa, per migliorare. Per come si stava mettendo la partita, dopo i primi due set, eravamo molto preoccupate. Poi, nel terzo set, per fortuna le nostre avversarie hanno abbassato un po' la guardia e noi siamo state brave ad approfittarne. Al tie-break speravamo di farcela. È mancato davvero poco, solo qualche sbavatura da parte nostra ci negato la gioia di portare a casa la partita d'esordio».

BONPRIX TEAMVOLLEY - AUTOFRANCIA TORINO 2 - 3

Parziali: 18-25 / 20-25 / 25-12 / 25-20 / 12-15

TeamVolley: Cimma, Gualinetti 29, Peracino 11, Peruzzo 4, Valli, Levis, Gilardi, Gaito 14, Biassoli, Loro Piana, Zatta 13, Perissinotto. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.