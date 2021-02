Bielmonte, Trofeo Ermenegildo Zegna al tedesco Krause e all'italiana Brunet

Lo sci club Bielmonte Oasi Zegna ha organizzato sabato 6 febbraio a Bielmonte il Trofeo Ermenegildo Zegna, slalom speciale internazionale, valido anche per la selezione regionale del circuito aspiranti. Purtroppo la giornata spettacolare di venerdì dedicata agli allenamenti con il sole oltre le nubi sulla pianura, non si è ripetuta per la nebbia sopraggiunta durante la seconda manche maschile, che non ha comunque impedito il regolare svolgersi della competizione.

Si ringraziano la famiglia Zegna per la costante sponsorizzazione, Giampiero Orleoni di Icemont per l'ottima preparazione delle piste di gara e di allenamento, i guardiaporte, il soccorso piste, l'arma dei carabinieri, i giudici di gara, i cronometristi, gli allenatori, i volontari e quanti hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione, ma soprattutto grazie ai tanti ragazzi iscrittisi da ogni parte d'Italia e del mondo!Arrivederci a domani per la seconda gara: trofeo Acqua Lauretana e Formaggi Botalla.

Qui le classifiche: - femminile - maschile.

E nella gallery le foto delle premiazioni dei primi 3 atleti femminili e maschili assoluti ed aspiranti (quelli dei primi 2 anni più giovani) che hanno ricevuto le congratulazioni direttamente da Gildo Zegna.