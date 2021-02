Biella al Centro interroga Corradino sul contrasto all'abbandono rifiuti

L'attività di contrasto dell'amministrazione Corradino all'abbandono di rifiuti finisce al centro di un'interrogazione delle liste civiche di Biella al Centro.

“Riteniamo lodevole l'iniziativa intrapresa dal Comune, con tolleranza zero nei confronti di chi abbandona rifiuti nell'ambiente, e meritorio l'impegno profuso dalla Polizia locale, in questa fase iniziale di contrasto a tali comportamenti di inciviltà – spiegano i consiglieri Donato Gentile, Paolo Robazza, Sara Gentile, Pietro Barrasso, Federico Maio e Andrea Foglio Bonda – ma vogliamo sapere dal sindaco e dall'assessore competente se l'utilizzo di fototrappole sia legale e disciplinato da dispositivi normativi specifici, se siano tecnologicamente attendibili per fornire immagini incontestabili sul piano giudiziale e se, come nel caso di utilizzo di autovelox, le aree soggette a osservazione elettronica non debbano essere segnalate ai cittadini a scopo dissuasivo”.

La coalizione di liste civiche chiede, inoltre, se “l'amministrazione abbia già mappato luoghi urbani ed extraurbani in territorio comunale, più soggetti all'abbandono di rifiuti e, in caso contrario, se intende procedere in tal senso; se vuole adottare un possibile incremento delle pene pecuniarie e, in caso affermativo, intenda rifarsi alle disposizioni regionali in materia”.

Infine i consiglieri di minoranza di Biella al Centro interrogano l'amministrazione se “intenda mettere in campo una vera e propria cultura del rispetto e della tutela ambientale, coinvolgendo scuole e famiglie, ovvero tutti i cittadini; in tal caso in che modo e con quali mezzi. Infine, data l'importanza dell'azione intrapresa, vogliamo conoscere se coinvolgerà in un'incisiva azione sinergica sia l'amministrazione provinciale sia i comuni biellesi”.