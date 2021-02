"La foiba vera", il 13 febbraio un evento organizzato da PMLI

L’Organizzazione di Biella del Partito marxista-leninista italiano aderisce e partecipa all’iniziativa “La foiba vera” lanciata dalla sezione ANPI Valle Elvo e Serra e che ha già ricevuto l’adesione della Federazione biellese del Partito della Rifondazione Comunista, del Coordinamento Biella Antifascista, del Laboratorio sociale “La città di sotto”, della Cicloofficina “Thomas Sankara” e de “La città futura”.

Quest’anno l’unità di tutte queste associazioni, partiti e movimenti biellesi sarà determinante nel contrastare le assurde tesi antistoriche, anticomuniste e revisioniste che negli ultimi tempi si tenta di sdoganare.

L'’iniziativa “La foiba vera”, che sarà realizzata a Biella nella giornata di sabato 13 febbraio 2021 in via Italia angolo via Battistero, cercherà di illustrare alla popolazione le verità oggettive di quegli accadimenti attraverso un’istallazione che racchiuderà fotografie, documenti e lettere per riflettere criticamente sul fatto che non ci può essere una “memoria condivisa” tra vittime e carnefici, tra fascisti e antifascisti, tra comunisti e anticomunisti, tra borghesia e proletariato.