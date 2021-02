Conto alla rovescia a Sala Biellese per la consegna delle Borse di Studio Roberto Masserano

Ancora pochi giorni d'attesa e verranno premiati gli alunni delle scuole elementari (3°, 4° e 5°), medie e superiori di Sala Biellese. L'appuntamento è in programma sabato 13 febbraio, alle 16, in piazza della Rivolta dove si svolgerà la consegna delle Borse di Studio Roberto Masserano per l'anno scolastico 2019/20.

A seguire, racconti e narrazioni di “Sala Biellese 1896 – Memoria di una rivolta”, presentato da La Compagnia dei Salassi, in occasione del 125° anniversario della Rivolta delle Tessitrici. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel salone della Pro Loco.