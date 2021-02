All'Accademia Biellese nuovo appuntamento: si parla dell'uso delle specie vegetali a scopo alimentare

Proseguono i corsi dell'Accademia Biellese. Nuovo appuntamento dedicato all'alimentazione consapevole, in programma su Webinar Zoom giovedì 11 febbraio, alle 21. Nella prima parte si parlerà di fitoalimurgia.

“Una vera e propria dieta di "sopravvivenza" che ci porta a vivere in modo sano e creativo a stretto contatto con i ritmi della natura, senza rinunciare al gusto e ai nutrimenti – spiegano dall'Accademia - Impareremo a riconoscere le erbe spontanee, dove trovarle, in che periodo raccoglierle, le proprietà benefiche e curative, come utilizzarle in cucina, come creare tisane, infusi, decotti e oli. Sei pronta/o a riscoprire questo antico sapere?”.

Per ogni informazione o scoprire come partecipare clicca qui.