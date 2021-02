I mille vantaggi della giusta carta di credito

Se possediamo un conto in banca economico e conveniente, forse saremo attratti dalla possibilità di abbinarvi una carta di credito: sì, perché il bancomat (la carta di debito) ci viene data, munita del suo codice, assieme al conto, ma spesso dobbiamo compilare dei moduli, oppure procedere con la richiesta online, per ottenere una carta di credito.

Cosa ci potrebbe bloccare dalla possibilità di utilizzarne una? Quali i dubbi? E come svoltare, sempre tenendo a mente che si tratta di soldi che spendiamo in anticipo e che ci verranno poi scalati dal conto il mese successivo? Nelle prossime righe, quindi, parleremo di carte di credito, di scogli che le possono riguardare e di come svoltarli, continuando a navigare nel placido mare delle nostre finanze.



UNA CARTA DI CREDITO: PERCHÈ NO?

Psicologicamente il salto non è dei più semplici: contrarre dei debiti non fa piacere a nessuno, ma se abbiamo un'entrata regolare e sappiamo spendere con oculatezza, ecco che il problema non si porrà. Potremo entrare in qualsiasi attività e "strisciare" per poi firmare, senza dover inserire alcun codice; zero cifre da ricordare, insomma, eccezion fatta per il caso in cui, con la carta di credito, volessimo prelevare del denaro da uno sportello bancomat: questa operazione, per fortuna!, prevede l'inserimento di un codice.

È vero, potrebbe farci tremare i polsi non avere sotto controllo le nostre spese mensili, ma questo controllo è assolutamente recuperabile: quasi tutti gli istituti di credito, infatti, mettono ormai a disposizione la possibilità di agire attraverso home banking. Cosa significa? Che in qualsiasi momento, sia da casa vostra che attraverso una comoda app sul cellulare (altra funzionalità ormai diffusissima), potrete avere sotto controllo ogni vostro movimento, sia esso relativa alla vostra carta di debito (il bancomat sopra citato), sia riguardante la carta di credito. Ecco quindi che niente ci può far tremare le ginocchia, dato che tutto sarà sempre sotto il nostro costante controllo.



LA COMODITA' IN TASCA

Ma quali sono le comodità nel disporre di una carta di credito? Semplice: per prima cosa, appunto, la possibilità di spendere una grossa cifra che al momento ancora non possediamo ma che, siamo certi, a fine mese avremo a nostra disposizione. Un vantaggio non da poco, soprattutto in momenti difficili.

In secondo luogo, tutti i maggiori esercizi commerciali la accettano, permettendoci quindi sia di pagare le gomme nuove dell'auto attraverso una semplice "strisciata", che di pagare le bollette di casa o l'ultimo disco uscito del nostro artista preferito. Non solo: gli acquisti online saranno di una semplicità estrema e grazie a questi avremo tutto il mondo in tasca. Anzi: sulla porta di casa, grazie ai corrieri.

In più, la comodità di non doversi ricordare di un codice ma di dover solo confermare una transazione attraverso una veloce manovra sul nostro smartphone (per maggiore sicurezza, all'attivazione ci verrà chiesto l'abbinamento al nostro numero di cellulare, così da andare sul velluto).



Insomma, una carta di credito potrebbe davvero svoltarci la vita in fatto di comodità: in tutto questo, la sicurezza non verrà mai a meno.