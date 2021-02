Graglia: Premio Lettera di San Valentino, la consegna degli elaborati entro il 12 febbraio

Anche quest'anno torna il concorso letterario "Premio ai sentimenti - Lettera di San Valentino". "Facciamo vincere il cuore in questo strano periodo" è l'appello degli organizzatori, che invitano gli interessati a inviare un racconto, una lettera, una poesia in italiano o in dialetto.

La scadenza per presentare gli elaborati, è fissata per il 12 febbraio. I lavori possono essere consegnati alla Cà di Celeste e di Rosa a Graglia o via mail all'indirizzo unitresegreteria@gmail.com.

La partecipazione è gratuita e la premiazione finale si svolgerà domenica 21 febbraio alle 15, se le norme anticovid lo permetteranno. È previsto anche un rinfresco a conclusione dell'evento.