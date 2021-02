Vigliano Biellese in lutto per la prematura scomparsa di Daniele Brovarone, mancato ieri all'età di 65 anni. Era molto noto in paese, specialmente per la sua attività: per anni, infatti, aveva guidato la Italcuoio, azienda che produceva ricambi e pezzi di cuoio per i macchinari.

La veglia di preghiera verrà recitata a Vigliano Biellese questa sera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Sempre qui, avranno luogo i funerali domani, martedì 9 febbraio, alle 15.30.