Un tamponamento, avvenuto alle 17 circa a Quaregna Cerreto in via Sella, ha visto coinvolte quattro autovetture.

Sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cossato le cause. Nell'impatto uno degli automobilisti è rimasto lievemente ferito ed è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori visite.