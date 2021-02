Biella - Minorenne coinvolto nell'incidente auto contro moto trasportato al pronto soccorso

La pattuglia della Polizia locale è intervenuta venerdì sera per un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Rosselli e via Piemonte. Ad avere la peggio il conducente 17enne di un ciclomotore Aprilia che è stato trasportato all’ospedale dal 118 in codice giallo.

Il ragazzino stava percorrendo via Rosselli, da Ponderano verso il centro città ed è entrato in collisione con una Lexus, alla cui guida c’era una donna di 57 anni che da via Rosselli stava svoltando a sinistra verso via Piemonte. Sulle dinamiche lavora la Polizia locale.