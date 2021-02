Valdengo, Covid non frena festa di San Biagio. Pella: “Grazie a don Luigi e associazioni per loro impegno”

L'emergenza Covid non frena le tradizioni di paese. Nella giornata di ieri, 7 febbraio, è andata in scena la consueta festa patronale di San Biagio, a Valdengo: alla santa messa celebrata in sicurezza e con il rispetto delle norme anti-Covid è seguita l'estrazione della lotteria nell'atrio della chiesa.

Alla funzione hanno preso parte autorità, associazioni e membri della cantoria. “Un abbraccio e buona festa a tutti i valdenghesi – ha scritto sui social il sindaco e deputato Roberto Pella - Un grazie a don Luigi e alle tante associazioni per il grande impegno a favore della nostra comunità”.