Il calendario benefico senza veli dei fratelli Perotto sbarca sulla Rai

Il calendario benefico senza veli dei fratelli Perotto (leggi qui) sbarca sulla Rai. I due fratelli, insieme ad alcuni commercianti di Cavaglià, sono andati in onda nel programma televisivo ItaliaSì: in diretta, hanno spiegato l'idea di posare completamente nudi in un calendario per dare un segnale e raccogliere beni alimentari destinati ai più bisognosi.

Nel corso della puntata sono stati mostrati alcuni degli scatti fotografici di nudo artistico, curati da Elisa Pescina. La lodevole iniziativa è stata accolta positivamente in paese e, nel giro di poche settimane, si è diffusa a macchia d'olio in tutta Italia. “Siamo partiti per dare un segnale nel nostro territorio e ci hanno visti ovunque – confidano Andrea e Daniele Perotto – Non ci aspettavamo questo successo sui social e giornali: la notizia si è diffusa velocemente. L'esperienza in tv? Affascinante e particolare”.

Nel frattempo, continuano le vendite dei calendari benefici. “Abbiamo superato le 300 copie e ci sono continue richieste”. E sul futuro prossimo? “Stiamo lavorando ad una nuova idea che vedrà al centro sempre la beneficenza”.