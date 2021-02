Test rapidi per personale docente e non docente: avvio Progetto Scuola Sicura negli Hotspot di Fondazione Tempia e LILT Biella

Grande soddisfazione, nella mattinata di lunedì 8 febbraio, per l’avvio della collaborazione nell’ambito del progetto SCUOLA SICURA tra Regione Piemonte, ASL di Biella, Comune di Biella, Fondazione Edo ed Elvo Tempia, LILT Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Unione Industriale Biellese, Ordine dei medici di Biella, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella e Ufficio scolastico territoriale di Biella.

Il progetto pilota promosso dall’Ass. Regionale Elena Chiorino, trova infatti nella sinergia tra gli enti locali un forte supporto territoriale, incrementando la possibilità per il personale docente e non docente delle scuole per l’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, di eseguire – ogni 15 giorni e su base volontaria – un tampone antigenico COVID-19 (test rapido), presso gli ambulatori della Fondazione Edo ed Elvo Tempia e di LILT Biella, da sempre baluardi della Prevenzione a servizio dei Biellesi.

Proprio a Spazio LILT, si sono dati appuntamento i rappresentanti degli enti scesi in campo per monitorare l’applicazione delle procedure concordate. A far gli onori di casa, il Presidente di LILT Biella Dott. Mauro Valentini: “L’educazione sanitaria e l’importanza della Prevenzione sono concetti che non possono esimere da una serena e continuativa ripresa dell’attività scolastica. Siamo pertanto orgogliosi e felici di metterci a disposizione per contribuire a rendere più sicura la scuola dei nostri ragazzi, risorsa fondamentale per il futuro della società e della salute”.

A testimoniare l’impegno in prima linea, a svolgere il primo tampone sono state proprio la Dott.ssa Paduos, Direttore Sanitario della Fondazione Edo ed Elvo Tempia, e la Dott.ssa Rita Levis, Vice-Presidente di LILT Biella e past-President dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche. L’Avv. Diego Poggio Commissario di ASL Biella, sotto il cui coordinamento sono stati realizzati i due nuovi hotspot biellesi, ha tenuto a ringraziare la proattiva partecipazione da parte di tutti gli attori, segno tangibile dell’attenzione alla salute del nostro territorio.

Un particolare ringraziamento, rivolto anche dall’Ass. Elena Chiorino va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ha finanziato interamente il progetto. Il Presidente Dott. Franco Ferraris ha sottolineato che compito della Fondazione è contribuire allo sviluppo e benessere del territorio biellese; data la pandemia in corso, si è quindi optato con fermezza a sostenere progetti di grande importanza e sinergia come SCUOLA SICURA.

L’Ass. Regionale Elena Chiorino, ha concluso l’incontro ringraziando tutti i presenti per la disponibilità e il lavoro svolto, ricordando le modalità di accesso ai due nuovi hotspot per il personale docente e ATA: per la prenotazione dello screening preventivo è sufficiente chiamare il proprio medico di medicina generale che effettuerà la prenotazione sulla piattaforma sanitaria regionale. Per i non residenti in Piemonte è prevista una corsia preferenziale tramite il Sisp (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica).

I tamponi rapidi saranno eseguiti presso la sede Fondazione Edo ed Elvo Tempia, in via Malta 3, nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle 17.00 e presso Spazio LILT, sede di LILT BIELLA in via Ivrea 22, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 17.00.