Aule studio, spazi espositivi e biblioteca: ecco il piano di rilancio del Cine Teatro di Masserano

Aula studio per studenti, spazio espositivo e biblioteca per dar vita ad un luogo d'incontro per ragazzi e adulti. Questi i punti salienti del piano di rilancio del Cine Teatro di Masserano. L'edificio, che sorge a pochi passi dal Palazzo dei Principi, nel cuore del paese, è uno dei punti di riferimento dell'intera comunità, apprezzato per la qualità degli spettacoli teatrali e l'offerta cinematografica.

Come molte altre realtà, anche il Cine Teatro di Masserano ha dovuto sospendere le rassegne in programma a causa dell'emergenza coronavirus e dei successivi Dpcm governativi, sbarrando le porte al pubblico. Ora, a poco meno di un anno dallo scoppio della pandemia, c'è l'ok della giunta Fantone al progetto di recupero e ripristino dello stabile, che prevede il riutilizzo del piano superiore, adibito a biblioteca e aula studio per giovani allievi, con la presenza di computer e sale lettura. Il piano inferiore, invece, potrebbe essere impiegato come spazio espositivo per mostre, presentazioni ed eventi, in assenza di una programmazione teatrale e cinematografica. La stessa programmazione potrebbe subire cambiamenti, con la realizzazione di spettacoli speciali nei giorni del weekend.

“Di questo progetto se ne parla da almeno un paio d'anni ma il Covid ha dato un'accelerata – spiegano l'assessore Nicoletta Malinverni e la consigliera comunale Maria Alessandra Martini, responsabili dell'iniziativa – Vogliamo riprendere in grande stile una volta che ci saremo lasciati alle spalle il momento che stiamo vivendo. Un piano ambizioso che punta a rivitalizzare non solo l'offerta culturale ma lo stesso centro storico di Masserano. Per farlo occorrono fondi importanti: per questo, stiamo preparando la documentazione necessaria per partecipare ai diversi bandi a disposizione”.

Nel prospetto rientra anche il rifacimento esterno dello stesso Cine Teatro, con interventi mirati. “Pensiamo al riscaldamento con la sostituzione della caldaia e tutto ciò che è necessario per renderlo di nuovo accogliente – sottolineano – Questo è il primo passo per rendere ancor più vivo e accogliente il centro, attraendo persone fuori Provincia. I parcheggi ci sono, gli spazi anche: sfruttiamoli a dovere”.