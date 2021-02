Asl Biella - Vaccinazione anti Covid: la prima fase termina il 13 febbraio

L’ASL BI concluderà la prima fase di somministrazione della vaccinazione anti COVID sabato 13 febbraio 2021, mettendo pertanto a disposizione dalle ore 13.00 alle ore 16.00 il numero telefonico 015-15154930 (accessibile sino al giorno 12.2.2021), al quale far riferimento per prenotare giorno e ora di vaccinazione.

Si ricorda che relativamente alla Prima Fase le categorie interessate alla vaccinazione sono esclusivamente le seguenti: Personale operante, a qualsiasi titolo, in Strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, in Strutture Sanitarie Accreditate e in RSA/RA insistenti sul territorio della Provincia di Biella; Tutti i Professionisti Sanitari, che esercitano l’attività professionale, iscritti ad un Ordine Professionale, residenti nella Provincia di Biella o in attività lavorativa sul territorio della Provincia di Biella (quali ad esempio, medici, fisioterapisti, veterinari, odontoiatri, biologi, psicologi…);

Il personale amministrativo degli Ordini professionali degli operatori sanitari e degli ambulatori dei MMG e PLS;Strutture Sanitarie Pubbliche e Private (Ambulatori, Poliambulatori, Studi Dentistici, Laboratori Analisi, Centri Sanitari Privati) insistenti sul territorio della Provincia di Biella: i loro dipendenti e il personale convenzionato; Personale sanitario dipendente dell’INAIL in servizio presso tutte le Unità Operative del Piemonte;

Farmacie Territoriali insistenti sul territorio della Provincia di Biella: farmacisti e i loro dipendenti; Strutture Socio Assistenziali insistenti sul territorio della Provincia di Biella (disabilità, dipendenze e patologie psichiatriche): tutti gli Operatori; Consorzio Iris e Cissabo: tutti i dipendenti e il personale convenzionato; Volontariato che in questo momento sta prestando servizio attivo per conto o presso asl, ospedali e strutture socio assistenziali insistenti sul territorio della Provincia di Biella (ad esempio, attività domiciliare e territoriale, trasporti…).