Testa alta Edilnol che cede a Tortona e ai fischi arbitrali 83-95 FOTO

Senza Hawkins e con Lugic a mezzo servizio Pallacanestro Biella non si intimorisce della capoclassifica e gioca con grande cuore e grinta. In campo ruotano i giocatori, ragazzi tra i 17 anni di Vincini e Berdini e i 20 di Giamma Bertetti. Di sicuro li ritroveremo tra qualche anno in platee importanti. Ma il gioco rossoblù di casa soprattutto nel primo tempo è stato a nostro avviso penalizzato dai tanti, troppi falli fischiati contro e dai pochi a favore. Bene capitan Laganà, Carroll, Miaschi e Barbante ma a questi ragazzi non si può chiedere nulla di più se non un pochino di fortuna in qualche ferro di troppo.

In tanti anni di basket rimane però il nostro personale sconcerto per questa terna arbitrale che insieme a qualche altra ha sicuramente influenzato parziali pesanti durante il match. L'esempio? Fallo netto su Carroll non fischiato, contropiede e tripla della Bertrand. In pratica dal possibile +1 Biella al +5 Tortona. Per non parlare dell'antisportivo fischiato a Miaschi...La differenza è completata dalla precisione mortifera dalla lunga degli ospiti (15/32).

Il match. L'ottime difesa di Biella impone il ritmo e Tortona viene imbrigliata dal suo gioco. Bene in questa prima fase Barbante e a coronamento della sua prestazione iniziale lo splendido blocco che ha permesso i 3 punti a Pollone. Il primo time out ospite. Si alza la retroguardia ospite e la Bertram impatta sul 15 pari. Sulla sirena la tripla porta avanti il muso tortonese. Seconda frazione all'insegna del punto a punto e qualche interpretazione arbitrale dubbiosa. E così Tortona vola sul +8. Al the caldo i capoclassifica sono avanti di 9 lunghezze grazie a una tripla di Severini con fallo che fritta 4 punti proprio sulla sirena.

Ripartenza facile per Tortona che va sul +18 dopo 2'30''. Biella non si scoraggia e prova a rientrare piazzando un buon 9-0 con un super Laganà. Edilnol insiste e a metà tempo si porta sul -6. Le triple mortifere degli ospiti fanno male per la rimonta e all'ultimo quarto il tabellone segna 57-69. Biella non demorde e a 6' dalla sirena finale si riporta a -6. Arbitri ancora protagonisti e Biella alza bandiera bianca nonostante una splendida tripla del giovanissimo Moretti. Al BiellaForum finisce 83-95. Ora mercoledì arriva la trasferta difficilissima di Capo d'Orlando.

Edlinol Biella-Bertram Tortona 83-95

Parziali: (15-18, 22-28, 20-23, 26-26)

Tabellini

Edilnol Biella: Berdini 2, Moretti 3, Loro, Bertetti 4, *Laganà 20, *Barbante 11, *Miaschi 16, Vincini 3, *Pollone 5, *Carroll 16, Lugic 3. All. Squarcina.

Bertrnm Tortona: Sackey ne, *Cannon 17, Gazzotti 3, Ambrosin 10, Tavernelli 17, *Fabi 6, Graziani ne, *Mascolo 21, *Severini 7, *Sanders 14, Romano ne, Morgillo. All. Ramondino.