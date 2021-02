L'opinione di Gianluca Susta: "Governo Draghi, l'importante è favorire un clima costituente"

Le resistenze iniziali espresse nei confronti dell’incarico a Draghi paiono dissolversi in quello che, più che senso di responsabilità o amor patrio o accondiscendenza (costituzionalmente non dovuta) al Capo dello Stato, appare come un atto di resa dei principali partiti, dopo questi due anni in cui hanno smarrito il senso della loro funzione e messo in evidenza i limiti di un sistema che, dalla fine della cosiddetta “prima Repubblica”, non ha ancora trovato un suo assetto equilibrato.

Tranne gli ex del MSI di Giorgia Meloni, alla ricerca di ulteriori spazi a destra lasciati vuoti dalla Lega, gli altri, con sottolineature diverse, stanno, se non incoraggiando, quanto meno invitando a proseguire il cammino del Presidente incaricato. Non senza differenze, però, che vale la pena di rilevare.

Stride, ad esempio, l’insistenza con cui settori del M5S (Crimi, lo stesso Conte, al di là del solito stile mellifluo e fintamente disponibile) o dello stesso PD (i “paletti” di Zingaretti) e di LeU invocano un “accordo politico” quando, invece, il Presidente Mattarella, ben conscio dell’assenza di una maggioranza politica in Parlamento, ha dato mandato a Draghi di dare vita ad un governo “di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica”, altrimenti destinato a fallire.

Se fosse confermata l’ipotesi, ventilata da alcuni media, che il PD si limiterebbe ad appoggiare il Governo dall’esterno, senza indicare nessun Ministro saremmo in presenza di un vulnus iniziale che il premier Draghi farebbe bene a valutare a fondo, perché un simile atteggiamento vorrebbe dire che, in questo momento, per il PD è più importante preservare l’alleanza giallorossa intorno a Conte che impegnarsi in questa difficile sfida. Non vogliamo credere né alimentare il gossip, ma per esperienza sappiamo che quando i boatos vanno sulle agenzie è perché qualcuno li alimenta e allora o vengono in fretta smentiti o diventano macigni sulla strada dell’intesa.

Dando per scontata l’adesione di Forza Italia (che non vede l’ora di smarcarsi da una deriva nazionalsovranista presidiata dagli ex MSI di Giorgia Meloni), di Italia Viva e delle forze minori come AZIONE e + EUROPA, occorre guardare con interesse alla svolta leghista e sbaglierebbe il PD, tanto generoso nel sorvolare sul populismo antieuropeista e antioccidentale del M5S pur di fermare la Lega e il suo “capitano”, se mettesse oggi una pregiudiziale sulla Lega mentre questa si accinge ad accettare il profilo fortemente europeista e occidentale di Draghi e del Governo che sta cercando di costruire.