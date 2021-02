Dalla serie di racconti di Domenico Calvelli, Biella e "Il libro maledetto"

“Come hai detto che si chiama, zio?”

“Necronomicon, ecco il suo nome; ma a quest’ora della sera l’abbiamo già nominato troppe volte per i miei gusti….”.

La notte era sulla soglia, le vicine montagne allungavano la propria ombra sul casolare isolato a mezza costa. Lontano, verso la collina della Serra, gli ultimi sprazzi di tramonto rendevano i profili degli alberi più netti. Due uomini, zio e nipote, si stavano confrontando su argomenti che, a vedere l’espressione dei loro volti, parevano davvero importanti. Ruggero, vecchio e colto avvocato di Biella, studioso dell’arcano, aveva da poco rivelato al trentenne nipote Alfonso, che avrebbe poco per volta preso il suo posto nello studio di famiglia, dell’esistenza di un libro davvero singolare.

“Vedi, Alfonso” riprese lo zio “non stiamo parlando di un testo qualsiasi, ma di un vero e proprio grimorio, la cui origine risale ad alcuni secoli prima dell’anno mille”.

“Dimmi di più”.

“Con calma, ti sto parlando non per soddisfare la tua curiosità di sapere, ma per prepararti e metterti in guardia”.

“Da che?”.

“Ogni cosa a suo tempo. Ora ascolta quanto sto per dirti, è davvero importante”.

A quel punto, nella vecchia cucina l’aria parve fermarsi. Alfonso era teso.

“Quello che ti sto per comunicare deve restare confinato ai muri di questa stanza”.

“Te lo giuro, zio, mi conosci, sono perfettamente in grado di mantenere un segreto”.

“Bene, incominciamo. Necronomicon è il titolo greco di un testo scritto in arabo da un poeta pazzo di origine yemenita intorno all’anno 730. Il nome dell’autore è Abdul Alhazred ed il titolo originale dell’opera è Al Azif, termine arabo che indica i rumori notturni degli insetti e, per tradizione popolare, il linguaggio dei demoni”.

“Cosa c’entra con noi?”.

“Per favore, fammi proseguire. Quest’uomo ebbe delle visioni che lo resero folle e lo indussero a condurre una vita di ricerca. Alla fine, raccolte prove sufficienti nei luoghi più misteriosi ed antichi dell’Oriente, Alhazred concluse che il mondo, ben prima della comparsa dell’uomo, fu abitato da esseri sovrannaturali non particolarmente benevoli che gli iniziati chiamano i Grandi Antichi ed il cui capo è Cthulhu, il dio dai mille tentacoli, che riposa da ere in fondo al mare. Questi dei dominarono la Terra per eoni interi, entrando poco prima della comparsa dell’uomo in una sorta di sonno, o morte transitoria, nascondendosi nelle profondità della terra e del mare”.

“Non può essere. E’ una storia da non credersi”.

“Invece, purtroppo sì. Lo so, sembra una brutta favola. Ma è la verità. E’ vero, di questo libro molti hanno scritto quasi come se non esistesse, come si trattasse solo di un’opera di fantasia. Ma il libro esiste eccome e, per così dire, funziona”.

“Cosa significa funziona?”.

“Vedi, il Necronomicon, che alla lettera significa il libro della legge dei morti, è solo in minima parte la storia di questi esseri. In realtà è un terribile strumento adatto ad invocarne i nomi e la presenza”.

“E’ uno strumento per evocare divinità infernali?”.

“Sfortunatamente è così. Per secoli uomini curiosi si sono imbattuti nel libro. Essi hanno iniziato a leggerlo ed a pronunciarne alcuni passi a voce alta. La loro triste sorte è stata analoga a quella dell’autore”.

“E cioè? Come morirono Alhazred e tutti gli altri?”.

“Sono morti fra atroci dolori, dilaniati da esseri invisibili, spesso in pieno giorno e sotto gli occhi sconvolti dei presenti”.

“Mio Dio!”.

Ruggero proseguì deciso.

“Nei secoli molti sono stati i roghi del libro e delle sue traduzioni. Tutte le religioni lo hanno messo all’indice per via dei suoi contenuti maledetti. La traduzione greca del 950 fu distrutta, si pensa interamente, su ordine del patriarca di Costantinopoli, così come dovrebbe essere finita quella latina del XII secolo, gettata nel rogo per volere di Papa Gregorio IX. Tuttavia non tutte le copie e non tutte le traduzioni hanno visto la distruzione”.

“Qualcuno nella storia si è preso la briga di salvarle? Ma perché?”.

“Vedi, da millenni esiste nel mondo un piccolo gruppo di uomini, diciamo una setta, che venera i Grandi Antichi, celebrando in onore di essi culti misteriosi e ripugnanti durante determinate notti dell’anno. Questi individui hanno cercato con ogni mezzo di salvare il libro dai roghi, a volte riuscendoci. Le edizioni poi non si limitano alle versioni araba, greca e latina, ma se ne conosce almeno una in lingua italiana di epoca rinascimentale, tratta dal greco, una inglese di pochi anni dopo, una tedesca tradotta dal latino nell’epoca della riforma protestante ed una spagnola del 1622”.

“Quante copie si sono salvate? E dove sono?”.

“Chiedi davvero troppo, caro nipote. Poche sono le copie la cui esistenza e collocazione è certa e si tratta sempre di traduzioni, mai dell’originale testo arabo. Una è alla Bibliothèque Nationale a Parigi, una al Museo Egizio del Cairo, una alla Miskatonic University di Arkham, nel New England, una al British Museum a Londra, una nella Biblioteca Vaticana ed una all’Università di Buenos Aires. Altre copie si ipotizza siano in mani di collezionisti privati”.

“Incredibile!”.

“Non solo. Ricordati che, comunque, se cercassi di consultare il testo nei luoghi di cui ti ho parlato, per te sarebbe un’impresa impossibile”.

“Per quale motivo, la consultazione non è libera?”.

“Solo formalmente, nessuna università l’ha classificato con il proprio nome e non lo pone mai, e dico mai, a disposizione del pubblico”.

Ma zio Ruggero non si fermava: “Il problema, però, non è costituito da queste traduzioni, ma dall’originale in arabo, che costituisce una grandissima minaccia per la sopravvivenza dell’umanità. Infatti la lettura dell’originale ha un effetto evocatore di straordinaria pericolosità e da sempre uomini saggi di tutte le religioni l’hanno cercato per sottrarlo agli adoratori dei Grandi Antichi”.

“Ma questo cosa c’entra con noi, zio?”.

“Quello che ti ho appena rivelato è solo l’inizio. Ma ora sono stanco. Per questa sera ti ho detto davvero troppo. Un buon sonno ristoratore non potrà che meglio prepararti alle rivelazioni di domani”.

“Ma zio…”.

“Niente ma! Ora andiamo a dormire”.

E così, in silenzio, i due si separarono per la notte. L’oscurità ormai aveva avvolto tutto. Fuori, di lontano, alcuni cani ululavano ad un’enorme luna piena. Alfonso dormì poco e passò tutta la notte a chiedersi perché suo zio gli avesse rivelato cose di cui poco o nulla comprendeva.

Il risveglio fu come una liberazione; il sole del mattino pareva aver scacciato le lunghe ombre dell’ignoto.

“Sveglia, dormiglione!” lo zio, di buon’ora, aveva fatto irruzione nella stanza di Alfonso, portando con sé una tazza di caffè fumante. Gli ingiunse di prepararsi al più presto e di raggiungerlo davanti al camino.

Alfonso ubbidì. Scese le scale e trovò lo zio, seduto in poltrona, fissarlo con occhi attenti.

“Dormito bene?”.

“Sì zio, abbastanza”.

“Bene, Alfonso, il tempo è poco e non posso attendere che faccia buio per terminare”.

“Terminare cosa?”.

“La tua iniziazione”.

“La mia cosa…!?”.

“Siediti ed ascolta in silenzio! Ieri sera ti ho parlato della versione araba del Necronomicon. Ebbene, noi ne conosciamo tre copie”.

“Noi chi?”.

“Ecco, quello che sto per dirti sembra assurdo, ancora più di quanto ti ho riferito questa notte. Ma sappi che è tutto vero”.

“Va bene, ti ascolto”.

“Una copia è in mano al governo israeliano ed una alla Chiesa assira d’Oriente, ma si tratta di libri incompleti. L’unica originale ed integra è… be’…”. Lo zio per la prima volta esitava.

Alfonso, colto da irrefrenabile curiosità, lo incalzava “Dove zio?”.

“Molto più vicino di quanto tu creda. L’unica copia araba intatta conosciuta si trova a Biella!”

Alfonso era incredulo, stravolto “A Biella!?”.

“E’ proprio così”.

A questo punto lo zio, disfattosi di ogni incertezza, proseguì risoluto.

“Non si sa esattamente quando ma, non molti decenni dopo l’anno mille, un pellegrino di origine orientale ignota, il cui nome non è mai stato registrato ufficialmente ma che la tradizione vuole si chiamasse Iskandar Khan-Pah, giunse a Biella con il libro. Da allora il Necronomicon non si è mai spostato da qui”.

“Ma dove si trova esattamente ora?”.

“Tu sai che il nostro antico battistero risale a prima dell’anno mille, vero?”.

“Certamente, lo sanno tutti a Biella”.

“E sai che la sua cripta è molto più recente, scavata nel 1791 per ospitare in nicchie verticali le salme dei vescovi?”.

“Sì”.

“Ebbene, quella non è l’unica cripta sotto al battistero”.

“Cosa!? Esiste un’altra cripta?”.

“Un secolo circa dopo la costruzione del battistero alcuni membri del clero locale, entrati in possesso del grimorio e non sapendo come custodirlo, presero la decisione di scavare una profondissima cripta. Venne scelta l’area dell’antico sepolcreto romano sul quale era già stato costruito il battistero”.

Alfonso ascoltava concentrato.

“E si decise di scavare decine e decine di metri in profondità. Fu così realizzato un ambiente con pianta a croce greca. A oriente fu posto un altare. Al centro si dispose una sorta di ara in pietra nera su cui venne posato il Necronomicon, circondato da candele e da tre croci ad altezza umana”.

“Perché, zio?”.

“Per difendere il mondo da esso. Ancora oggi la cripta è usata da, diciamo così, un gruppo di guardiani”.

“Fammi capire, zio, tu sei uno di loro”.

“Hai capito bene, Alfonso, io ne sono la guida. Fin dal medioevo, per difendere il mondo da quel libro maledetto, venne istituita la Confraternita dei Senza Nome, composta da laici e da religiosi, non solo cristiani, decisi a difendere l’umanità dalla lettura nefasta di quel testo. Della Confraternita nemmeno i vescovi di Biella sono mai stati a conoscenza, come neppure della prima cripta”.

“Mi stai gelando il sangue nelle vene”.

“Quando venne scavata la seconda cripta, a fine Settecento, il timore fu quello che venisse scoperta la prima, collocata ben più in profondità. Ma gli edificatori non scavarono così a fondo e non sfiorarono neppure il nostro segreto”.

“Ma oggi è tutto come allora?”.

“Oggi, il primo sabato notte di ogni mese, ci rechiamo presso la cripta per pregare. Nulla, neppure nell’ambiente, è cambiato da allora. Il libro è sempre lì, sigillato”.

“Ma da dove si accede alla cripta? Dalla cattedrale come per la cripta più recente?”.

“No, l’ingresso dell’antica cripta è ben celato nelle fondamenta dell’antico campanile di Santo Stefano e presto lo vedrai con i tuoi occhi”.

“In che senso, zio?”.

“Caro Alfonso, non crederai che ti abbia raccontato tutto questo solo per soddisfare la tua curiosità? Io sono vecchio ormai e la Confraternita ha già deciso. Nella notte di sabato prossimo passerò la mano e verrò finalmente sostituito. Tu sei l’unico mio parente all’altezza”.

“Come?!”.

“I successori del maestro devono essere da lui scelti tra i suoi consanguinei. La tradizione parla chiaro. Ed io ho scelto te!” e qui il tono di voce di Ruggero sembrò virare verso una sfumatura inquietante.

Il nipote, scosso per la notizia, non prestò attenzione a questo dettaglio e, emozionato, proseguì schermendosi: “Ma no, no, non posso, non sono all’altezza, non sono preparato. E’ una cosa più grande di me!”.

“Vedi, anch’io, quando fui iniziato quarantacinque anni, fa pronunciai le tue stesse parole. Ma in realtà non siamo noi che scegliamo. Veniamo designati dal destino per un compito che, se anche ci pare più grande di noi, dobbiamo comunque svolgere al meglio”.

Alfonso era confuso. Non credeva alle proprie orecchie. Suo zio l’aveva scelto per guidare un’antichissima confraternita di cui solo ventiquattr’ore prima non conosceva neppure l’esistenza e per di più con un compito di immensa importanza. Stette qualche minuto in silenzio, fissando Ruggero che gli sorrideva in modo insolito.

Poi parlò: “Zio, se credi che io sia all’altezza, allora lo sarò o almeno cercherò di esserlo!”.

“Molto bene! Sapevo che avresti risposto così. Ho passato una vita ad insegnarti i veri valori ed ora insieme raccoglieremo i frutti del nostro lavoro”.

Così i due, ognuno con i propri pensieri, si separarono. Alfonso, salutato lo zio, uscì di casa e si diresse verso Biella. Ruggero, fermo sotto al portico, lo guardò allontanarsi; sul suo volto per la prima volta apparve un’oscura espressione.

Giunto a Biella, Alfonso parcheggiò l’auto nei pressi del duomo e si diresse con passo veloce verso il battistero. Gli girò intorno più volte. Ne sfiorò le pareti, quasi accarezzandolo. Esaminò ogni pietra che lo componeva. Alla fine, con aria interrogativa e non soddisfatto del sopralluogo, tornò senza fretta verso casa.

Poco prima di cena squillò il telefono: “Alfonso? Sono lo zio”.

“Ciao, zio, dimmi”.

“Ho dimenticato un piccolo particolare. Oggi è venerdì e…domani notte tu sarai il nuovo Maestro!”.

“Domani notte? Come domani notte?”.

Lo zio replicò solamente “Domani ci vediamo alle 23 sotto al campanile” ed attaccò il telefono senza complimenti.

Alfonso era sconvolto ed anche un po’ irritato. Ma come si fa a dare così poco preavviso? Per una cosa di una tale importanza poi!

La notte ed il giorno seguente trascorsero inquieti. Cercò di telefonare allo zio, ma questi risultava sempre irraggiungibile. Giunta l’ora, si vestì e uscì di casa ancora con la vaga idea che fosse tutta una gigantesca burla.

Arrivato sul posto, dopo aver atteso una decina di minuti, ecco che apparve la figura di Ruggero. Da lontano, nella leggera bruma della notte, sembrava quasi un essere senza consistenza fisica.

“Bene, sei stato puntuale, ora seguimi”.

Entrarono così in un piccolo cancello ai lati della torre campanaria, a metà di un piccolo vicolo poco frequentato. Subito a destra si apriva una minuscola porta. Vi s’infilarono. Si trovavano ora nella base del campanile. Ben nascosta nel pavimento si aprì una botola decisamente larga. Sotto, si estendeva un’infinita teoria di scale e pianerottoli illuminati da torce. La discesa parve durare un’eternità. In effetti ci vollero quasi dieci minuti per vedere la fine delle scale. In fondo, si apriva un vano male illuminato, da cui si dipartiva, in piano, uno stretto ed alto corridoio umido. Alfonso stimò che avrebbero potuto trovarsi ad almeno una trentina di metri in profondità. Nessuno dei due parlava. Alla fine apparve un ampio locale quadrato, spoglio, al centro del quale pendeva un grande candelabro in ferro battuto, colmo di bizzarri simboli che Alfonso non aveva mai visto in tutta la sua vita.

“Quello che vedrai tra poco non lo dimenticherai mai! Sei pronto?”.

“No, zio, proprio per nulla! Ma che scelta posso avere adesso?”.

“Non è questo il punto. Tra poco, comunque, tu sarai diverso”.

L’aria si fermò. Dall’altro lato della stanza quadrata si scorgeva un arco di pietra chiuso da un massiccio portone di legno di quercia, sovrastato da un emblema logoro ed indecifrabile, sebbene in qualche misura inquietante. Da lì proveniva un forte profumo d’incenso o di qualcosa che all’incenso assomigliava, seppur sgradevolmente diverso. Alfonso, sempre più preoccupato, guardò con aria interrogativa lo zio, che gli rivolse la parola: “Ai demoni non piace il profumo dell’incenso”.

Guidò così il nipote tremante alla porta, bussò lentamente per nove volte e… la porta si spalancò.