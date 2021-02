Dal Nord Ovest – Violento frontale tra due auto

Violento frontale tra due automezzi. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 7 febbraio, a Cigliano. Nell'impatto non è rimasto ferito nessuno in maniera grave. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e i Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza delle due auto.