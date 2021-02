Volontario muore a 61 anni, Pettinengo in lutto

È mancato improvvisamente all'affetto dei suoi cari Roberto Ficarotta, scomparso ieri all'età di 61 anni. L'uomo era molto conosciuto a Pettinengo per l'attivismo nel mondo del volontariato: per alcuni anni aveva lavorato come dipendente per l'Onlus PaceFuturo insegnando ai ragazzi l'arte del giardinaggio.

In passato aveva fatto parte anche dello staff del Gruppo Amici Corsa di Pettinengo. “Era una persona perbene” commenta il sindaco Gianfranco Bosso. I funerali avranno luogo a Pettinengo martedì 9 febbraio, alle 15, partendo dalla chiesa parrocchiale. La salma proseguirà per il cimitero locale.