Cossato, ha un incidente e finisce in un torrentello mentre va a messa: donna in ospedale

Una signora di circa 80 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo a Cossato, in frazione Castellengo, poco dopo le 9 di oggi, domenica 7 febbraio. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna stava andando a messa quando per cause da accertare è finita fuori strada precipitando in un torrentello della zona.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato che hanno provveduto ad estrarre l'anziana dall'abitacolo, affidandola cosciente ai sanitari del 118 per il trasporto in codice giallo all'ospedale. Sono in corso i controlli di rito che stabiliranno le sue condizioni di salute.

Sul luogo dell'incidente, anche l'elisoccorso (non impiegato) e i Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica esatta del sinistro. In attesa del recupero del veicolo con l'autogrù, la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.