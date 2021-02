Il biellese Abbattista nel CDA della Consulta per le Persone in Difficoltà di Torino

Un biellese siederà nel Consiglio d'Amministrazione della Cpd di Torino, la Consulta per le Persone in Difficoltà: si tratta di Raffaele Abbattista dell'Associazione Inchiostro, noto nel Biellese per essere uno dei principali ideatori e organizzatori di eventi e appuntamenti sul territorio, come Bolle di Malto.

“Da oggi inizia una nuova avventura di cui sono molto orgoglioso, un privilegio poter lavorare con persone competenti e tenaci – spiega - Ringrazio tutti per la fiducia e ringrazio in particolare la presidente Francesca Bisacco e il mio amico Giovanni Ferrero per la grande opportunità di lavorare per il bene comune! Quello che posso promettere è di mettere a disposizione tutta la mia professionalità e impegno”.

Abbattista ricoprirà la carica di tesoriere e consigliere del CDA, con delega alle relazioni pubbliche e ai rapporti con le istituzioni.