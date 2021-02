“…Avanti, c’è posto!”, secondo incontro della rassegna di Cissabo ed IRIS

Secondo appuntamento con la Rassegna per FAMIGLIE: …Avanti, c’è posto! Organizzata dal Consultorio per le Famiglie di Cossato (servizio del Consorzio CISSABO e ASLBI) e il Centro per le Famiglie del Consorzio IRIS di Biella – Il Patio.

Lunedi 8 febbraio alle 20:30 l'incontro “Vivere con i figli dell’altro. Strategie per abitare una famiglia allargata”, in diretta gratuita in versione webinar sulla piattaforma Teams. Si tratta della seconda serata della rassegna dedicata ad approfondire temi legati alla genitorialità e non solo.

Il primo appuntamento, “nati sotto il segno del Covid” era dedicato soprattutto ai neogenitori. La D.ssa Silvia Spinelli ha accompagnato il pubblico nell’esplorazione di opportunità per genitori i cui figli sono nati o nasceranno in questi mesi di emergenza sanitaria a causa del Covid 19.

In questo secondo appuntamento saranno Protagoniste le famiglie con genitori in situazione di separazione con un'attenzione particolare ai nuovi compagni e alle nuove compagne di mamme e papà separati: famiglie allargate in cui c'è posto un po' per tutti, un posto non sempre così facile da gestire, ma che può portare a nuovi modi di abitare ed opportunità che possono diventare una risorsa. Nonostante i pochi studi in merito, gli operatori di Ge.Co (Gestione de conflitto per genitori in situazione di separazione) del Centro Famiglie del Consorzio IRIS, proveranno a condurci per mano tra concetti, pensieri, strategie sapendo che è una terra ricca, da condividere e da esplorare.

La serata vuole essere solo l'inizio di un percorso di confronto che in seguito proseguirà, per chi lo vorrà, in piccoli gruppi di "conversazione" condotti dagli stessi operatori di Ge.Co, con i quali approfondire le questioni più legate alla quotidianità.

VI aspettiamo! La serata è in diretta webinar gratuita.

Per accedere, scaricare "Teams", quindi cliccare sul seguente link: https://bit.ly/3o4FgWW .

I link per accedere gratuitamente saranno disponibili anche sulle pagine FB “consultorio cossato”, pagina instagram @consultorioperfamigliecossato, pagina FB “Consorzio Iris Biella ”, sito del CONSORZIO IRIS e pagina FB “associazione famillando onlus”

Per informazioni 3357920454 - 3664936348

CENTRO FAMIGLIE DEL CONSORZIO IRIS BIELLA “Il Patio” - Via Caraccio, 4 (tel 015-8352462; cell 335 7920454; e mail: patio@consorzioiris.net ).

Consultorio per le famiglie COSSATO Via Maffei, 59 (tel 015-15159481 cell 366-4936348 e mail: cf@cissabo.org ).