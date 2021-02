Valdilana, dopo le proteste per il piano arrivano raccolte firme e manifestazioni in piazza

Alle parole seguono i fatti. La delegazione apolitica e super-partes “A ciascuno la sua scuola”, nata nella municipalità di Valle Mosso per impedire lo spostamento della scuola primaria e secondaria di I grado nella municipalità di Mosso (leggi qui), è entrata nel vivo delle sue attività: in questi giorni, attraverso i social, il passaparola e la stampa, si sta dando vita ad una “protesta” pacifica e costruttiva che porti all’attenzione dell’amministrazione comunale di Valdilana il malessere e la contrarietà della comunità al piano scuole (leggi qui), chiedendo di bloccarlo momentaneamente e sedersi attorno ad un tavolo per trovare una soluzione più opportuna e strategica.

“Stiamo realizzando alcune iniziative significative - affermano dalla delegazione - che partono proprio dalle famiglie e dai cittadini che hanno a cuore il bene di bambini e ragazzi, come pure del territorio. Sabato scorso abbiamo avviato la raccolta firme in tre punti della nostra municipalità; abbiamo già raggiunto importanti risultati sia a Valle Mosso che a Crocemosso che a Campore/Falcero, ma tutto ciò proseguirà anche nei prossimi giorni. Inoltre, abbiamo pensato ad un gesto visivo e 'silenzioso', ma di profondo valore comunitario: chi vuole, può partecipare alla protesta esponendo teli o lenzuola di colore bianco su balconi e finestre delle proprie case, tanto in centro paese quanto nelle frazioni perché la questione riguarda indistintamente tutta la municipalità. In questo modo, uniti, manifesteremo la forza e il senso di comunità che più volte, nella storia del territorio, sono state dimostrate per progettare un futuro migliore”.

Un’altra iniziativa rilevante è in programma per sabato prossimo, 13 febbraio, in Piazza Repubblica a Valle Mosso (di fronte al Municipio), alle 10.30. “Nel rispetto delle normative sul distanziamento per il contenimento del Covid-19, proporremo una manifestazione pacifica – annunciano dalla delegazione - tutti insieme, bambini e ragazzi, famiglie e cittadini, scenderemo in piazza per far sentire la nostra voce, per far conoscere il nostro pensiero comune: giù le mani dalla nostra scuola, siamo già un’eccellenza! Non possiamo accettare che si perdano per sempre le scuole dell’obbligo che da anni rappresentano il punto di riferimento, di incontro e di interrelazione per tutta la popolazione. Attorno alla scuola esiste una comunità viva che non possiamo lasciar andare e per cui vogliamo continuare a lottare in maniera civile, dignitosa e rispettosa”.