Pray, lavori verso la conclusione nella zona di Flecchia

Proseguono i lavori di messa in sicurezza della strada comunale nella zona di Flecchia Villa sopra, nel comune di Pray. Ad aggiornare la situazione vigente il sindaco Gian Matteo Passuello sui canali social ufficiali: “Dopo lo stop forzato a seguito dell'incidente sul lavoro in cui è stato coinvolto un operaio, si è provveduto ad installare un sistema di fondazione su micropali, a sostegno di una scogliera drenante il cui scopo è quello di garantire il deflusso delle acque meteoriche e di falda. Si stima che, tempo permettendo, nelle prossime due settimane si potrebbero determinare le condizioni per riaprire pur con limitazioni al traffico veicolare. La riasfaltatura definitiva sarà effettuata in primavera con l'aumento delle temperature”.