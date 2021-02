Cossato, al via lavori di pulizia e messa in sicurezza del torrente Strona FOTO

Dopo mesi di attesa, hanno avuto inizio nei giorni scorsi i lavori di pulizia e messa in sicurezza del torrente Strona, nel comune di Cossato.

“Erano interventi previsti per il mese di novembre dell'anno scorso ma sono stati rinviati a causa degli eventi alluvionali di inizio ottobre – spiega il sindaco Enrico Moggio – Sono in programma, per i prossimi mesi, altri lavori che interesseranno alcuni corsi d'acqua minori, come il rio Clarolo. Per questo intervento utilizzeremo i i 200mila euro già ricevuti dalla Regione Piemonte”.

Nell'attesa di terminare queste prime azioni di pulizia, il Comune è ora in attesa di altri fondi. “La Regione ci ha già comunicato – afferma il primo cittadino – altri 200mila euro per la sistemazione completa del torrente Strona”.