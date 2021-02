Challenger Biella 2, la città dà il benvenuto a Murray. E il PalaPajetta si rifà il look

Giovedì è stato il #GiroDay, ieri invece il palasport di via Pajetta si è presentato nella sua nuova veste per ospitare i Campionati Internazionali Città di Biella di tennis. Il match prenderà il via nella giornata di domani, 7 febbraio, ma già da giovedì sera la città ha accolto l’ex numero 1 al mondo Andy Murray. A portare il saluto del territorio nella giornata di ieri, 5 febbraio, il sindaco Claudio Corradino e l’assessore allo Sport Giacomo Moscarola. I primi due Challenger si svolgeranno dal 7 al 21 febbraio, mentre gli altri due dal 7 al 21 marzo. L’organizzazione è a cura di Tennis Lab Biella, con il patrocinio del Comune di Biella.