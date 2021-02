Michele Mosca: "Idea per la tratta Biella-Novara per sviluppare propulsione a idrogeno treni piemontesi"

"Molto bene le parole degli esponenti del PD, pare che finalmente abbiano capito che per lo sviluppo del biellese e del Piemonte in generale occorre fare squadra e supportare le buone idee, anche se provengono dalla Lega. L’iniziativa di sviluppare la propulsione a idrogeno per i treni piemontesi ed utilizzare la tratta Biella – Novara come linea sperimentale è infatti dell’Assessore Regionale all’ambiente, all’energia e all’innovazione Matteo Marnati.

Occorre però essere chiari fin da subito per evitare di essere fraintesi, la sperimentazione dei locomotori a idrogeno partirà non prima di tre anni e comunque da sola non sarà la soluzione ai problemi di collegamento del biellese, infatti, per ridurre i tempi di percorrenza la tratta necessita di interventi infrastrutturali che comportano la verifica statica dei ponti ed il loro eventuale rinforzo, la raddrizzatura di alcune curve particolarmente accentuate, il rifacimento della massicciata e la riduzione dei passaggi a livello su cui stiamo lavorando da tempo.

Ritengo pertanto che la sperimentazione non sia sostitutiva delle azioni summezionate, o almeno non lo possa essere dal punto di vista della riduzione dei tempi di percorrenza perché i treni, comunque alimentati, non avranno la possibilità di aumentare la velocità di percorrenza. Invito pertanto gli esponenti del PD a proseguire sulla strada della concordia e a impegnarsi in tutte le sedi per trovare i fondi, almeno 30 milioni di euro per garantire il prima possibile l’avvio dei lavori infrastrutturali". Questa la dichiarazione di Michele Mosca Consigliere Regionale e Commissario Provinciale - Lega Salvini Piemonte.