Tetto in fiamme a Cerrione, incendio spento. In attesa del ripristino la casa è inagibile FOTO e VIDEO

Aggiornamento del 6 febbraio

L'intervento si è concluso intorno alle 22. Le fiamme sono state circoscritte soltanto a tetto e sottotetto, ma l'abitazione è stata dichiarata inagibile fino ai lavori di ripristino della copertura. Al momento non sono note le cause che hanno provocato l'incendio. Nel frattempo la famiglia residente è stata evacuata e sarà ospitata a casa di un famigliare.

Il fatto

Sono cinque i mezzi dei Vigili del Fuoco, supportati dall'autoscala in arrivo, che in questo momento stanno intervenendo in via Mazzini a Cerrione per l'incendio del tetto di un'abitazione. Le fiamme, divampate per cause al momento sconosciute, hanno coinvolto la copertura della casa senza espandersi al resto della struttura grazie al repentino intervento degli uomini del 115, nel frattempo impegnati anche a Biella per una fuga di gas e a Pralungo per un incendio di una canna fumaria. Dai primi riscontri pare che il fuoco stia continuando a correre e abbia raggiunto il sottotetto.

Seguiranno aggiornamenti.