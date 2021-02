Cossato, incendio di una canna fumaria in zona Parlamento FOTO

Si è concluso pochi minuti fa l'intervento dei Vigili del Fuoco in frazione Parlamento a Cossato. Per cause da accertare, la canna fumaria di un'abitazione ha preso fuoco ma le fiamme sono state circoscritte all'impianto e non hanno colpito né il tetto né il resto della struttura. La zona è stata quindi messa in sicurezza e il camino ripulito.