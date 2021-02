Biella - Spaccio di marijuana "delivery": la Polizia arresta spacciatore 22enne

E' stato arrestato mercoledì pomeriggio, M.M. 22enne di Cossato, per spaccio di sostanze stupefacenti. Una vendita al tempo del Covid che possiamo definire "delivery" ovvero con consegna a domicilio quella del ragazzo visto cosa è stato trovato all'interno del suo zainetto. Alla vista degli agenti della Squadra volante, il giovane ha provato a fuggire lanciando il contenitore a spalle nei cespugli ma senza esito positivo.

Bloccato, all'interno i poliziotti hanno trovato un vero fai da te: 60 grammi netti di marijuana già divisa in dosi di cellophane di varia pesatura, un bilancino elettronico per il peso e una pellicola per personalizzare la droga a richiesta del consumatore. In tasca 500 euro in contante, provento di vendite precedenti.

Manette ai polsi, il 22enne è stato condotto e rinchiuso nelle celle della Questura di Biella, in attesa del processo. Stamattina si è presentato in tribunale dove è stato convalidato l'arresto tramutato in obbligo di firma nella caserma di Cossato. M.M. ha già alle spalle precedenti specifici ma vista la giovane età non è stata adottata una misure più stringente. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.