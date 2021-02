Alla vista dei Carabinieri getta la droga fuori dal finestrino: Scattano le manette per un pusher biellese

A 24 ore dall'arresto di un 22enne biellese per droga (leggi qui) sono scattate le manette per un altro pusher della nostra provincia: questa volta si tratta di un trentenne, trovato in possesso di hashish, eroina e cocaina pronti per essere spacciati.

L'episodio è accaduto del pomeriggio di giovedì: durante un servizio preventivo organizzato lungo le principali arterie stradali del Biellese, i Carabinieri della Stazione di Masserano hanno intercettato una Ford Fiesta con a bordo un noto pregiudicato sulla SP 142.

Quest’ultimo, resosi conto della presenza dei militari, ha cercato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino dell’auto. Il gesto non è sfuggito agli operanti che hanno immediatamente fermato l’auto e sottoposto l’uomo, un trentenne residente nel capoluogo, ad un attento controllo.

L’esito della perquisizione è stato positivo. Addosso al malvivente è stato rinvenuto un grammo di hashish e l’involucro, immediatamente recuperato, si è scoperto contenere ulteriori 25 grammi di droga, tra eroina e cocaina, già pronta per essere spacciata.