Un nodo blu contro il bullismo alla Scuola Primaria Parlamento di Cossato

Entusiasmo e coinvolgimento alla Scuola Primaria Parlamento di Cossato per in nodo blu contro il bullismo. E' stata questa l’iniziativa del plesso per sensibilizzare i bambini sull’argomento del bullismo e cyberbullismo che verrà celebrato domenica 7 febbraio. Ogni classe inoltre, ha sviluppato l’argomento con murales, cartelloni giochi di ruolo e canzoni a tema. Altrettanto è stato fatto per la Giornata della Memoria, per far riflettere e meglio comprendere gli avvenimenti del nostro tempo e per rendere gli alunni sempre più “PICCOLI CITTADINI CONSAPEVOLI”.