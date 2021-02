Il presidente Ana Sebastiano Favero a Biella: "Questa associazione non può, non vuole e non deve morire" FOTO e VIDEO

"Questa associazione non può, non vuole e non deve morire". È chiaro il messaggio del presidente dell'Ana Nazionale Sebastiano Favero, che nella mattinata di oggi ha partecipato alla riunione del 1° Raggruppamento tenutasi nella sede di Biella degli Alpini. "Abbiamo bisogno di guardarci negli occhi, confrontarci, stare insieme perché sono i nostri valori e la nostra forza. Ed è ciò che anche oggi dobbiamo trasmettere ai nostri associati soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo".