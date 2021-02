Sandigliano, solidarietà alimentare fino al 28 febbraio

Fino al 28 febbraio i cittadini di Sandigliano che, per effetto dell’emergenza covid-19, si trovano in stato di bisogno economico, possono presentare richiesta dei buoni spesa necessari all'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

Sul sito internet comunale è pubblicato il bando il quale indica i cittadini aventi diritto, i criteri di concessione, l'entità e le modalità di erogazione e fruizione dei buoni spesa, ed i criteri di controllo da parte dell'Amministrazione.

Sempre sul sito del comune si trovano l'elenco dei negozi dove spendere i buoni pasto, un foglio informativo sull'utilizzo delle Carte Buona Spesa, ed il modulo di domanda.

Allegando al modulo scansione o foto del documento d'identità del richiedente, le domande possono essere inviate alla mail sandigliano@ptb.provincia.biella.it ; oppure mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo sandigliano@pec.ptbiellese.it dalla casella pec del richiedente. In caso di assoluta impossibilità di utilizzo delle modalità elettroniche, la domanda può essere presentata in forma cartacea in comune, previo appuntamento telefonico (015691003 o 015691560 ).