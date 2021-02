Casa di Riposo di Ponderano al centro dei dibattiti tra maggioranza e minoranza

Botta e risposta tra il gruppo di minoranza Ponderano Merita e la maggioranza guidata dal sindaco Roberto Locca. Al centro del dibattito, questa volta, è la Casa di Riposo: "Il primo cittadino ha fatto della casa di riposo l’obiettivo centrale della propria amministrazione - scrivono i consiglieri di minoranza con il capogruppo Marco Romano -. Lo ha promesso in campagna elettorale facendo leva sull’affezione dei cittadini nei confronti della struttura. Ma amare un progetto è storia ben diversa dal volerlo possedere ad ogni costo. Con la fine dell’erogazione dei finanziamenti regionali, infatti, la sostenibilità dei mutui contratti per la struttura poteva realizzarsi unicamente con un introito molto alto da parte del nuovo gestore. Sì, perché la casa di riposo è una struttura di proprietà comunale, da sempre gestita da soggetti privati scelti sulla base di un bando pubblico e proprio con l’insediarsi della nuova amministrazione, con la legittima scelta di mantenere la proprietà dei muri, si è reso necessario individuare un nuovo gestore in luogo della precedente cooperativa che versava un canone di 100.000,00 euro".

"Il target - proseguono - era incassare almeno 170.000,00 euro, somma sufficiente per la copertura dei costi annui per i soli mutui. Operazione riuscita dal momento che la Società a Responsabilità Limitata che si è aggiudicata il bando, tanto si è impegnata a versare e da inizio gennaio 2021 ha iniziato a operare. Ma secondo un copione tanto scontato quanto desolante, anche questa volta la coperta parrebbe rivelarsi corta. Il Gruppo di minoranza ha ricevuto in questi giorni diverse lamentele da parte di famigliari degli ospiti della struttura nonché da dipendenti allarmati per quanto parrebbe si stia realizzando. Alcuni operatori si sarebbero visti ridurre gli orari servizio con gravi disservizi in termini di assistenza agli ospiti – spesso bisognosi di essere seguiti nell’igiene personale, idratazione o alzate dal letto - adeguata cura delle pulizie e della sicurezza della struttura (pare infatti molto più facile entrare e uscire dalla RSA in un periodo storico dove il contingentamento e la protezione delle persone più fragili dovrebbe essere un mantra indiscutibile). Pare poi che l’ascensore interno non sia funzionante e che siano mancate alcune forniture essenziali. Il Gruppo di Ponderano Merita ha prontamente presentato un’interrogazione al Sindaco che, nel ruolo di responsabile sanitario del territorio, dovrà far luce su quanto sarebbe emerso, a garanzia di tutti i cittadini e in favore di verità. Perché se appare certo che le rette richieste dalla RSA siano aumentate (per tutti e in particolare per gli ospiti autosufficienti), sarebbe di straordinaria gravità che il servizio subisse un peggioramento".

"Ancora più grave e determinante - concludono - il fallimento politico di questa maggioranza sarebbe poi accertare che le riduzioni dei costi di gestione servano unicamente per garantire il canone di concessione straordinariamente generoso, con buona pace del vero e non negoziabile interesse dei cittadini ponderanesi nel garantire ai propri anziani un luogo sicuro intriso di serenità, amore e dignità. Assistiamo quindi al progressivo smantellamento dei servizi comunali, sacrificati sull’altare dell’interesse economico di privati, siano questi l’ennesima cooperativa o una società a responsabilità limitata, mentre ai cittadini è richiesto di pagare tariffe sempre più alte".

No ha tardato ad arrivare la risposta del sindaco Roberto Locca: "Casa di riposo: amore, odio, possesso? Un enigma. Doveroso dirimere il dilemma. Odio da parte della minoranza sicuramente, ancor oggi brucia l’esito elettorale non ancora metabolizzato che nell’arte della mistificazione trova sollievo. Tant’è che oggi si trova a contraddire se stessa: nei proclami elettorali asseriva l’assoluta necessità della vendita della casa di riposo, senza curarsi degli occupanti e della volontà dei ponderanesi, ora si erge a paladina della difesa degli ospiti dalla struttura. Amore, da parte di questa amministrazione sin da subito, sin dalla premura con cui abbiamo tempestivamente provveduto a porre rimedio intervenendo nelle carenti manutenzioni riscontrate facendo sostituire le caldaie obsolete, oltre che al mantenimento della proprietà dello stabile, il tutto non per scopi elettorali, ma per buon senso e rispetto della popolazione che negli anni l’hanno voluta e realizzata, nonché della preservazione di una realtà sociale fondamentale per il territorio. Possesso, sì. Questa amministrazione si è battuta per mantenere una struttura su cui i ponderanesi hanno investito tempo, energie e risorse".

"La precedente amministrazione invece - prosegue deciso il primo cittadino - per qualche oscuro motivo, aveva pensato bene di liberarsene, mettendola in vendita, senza curarsi degli interessi e degli sforzi fatti dalla collettività. Oggi cavalcano l’onda di qualunque argomento pur di apparire, con comunicati stampa non veritieri. Evidentemente, all’attuale minoranza, non sono bastati 5 anni in amministrazione per apprendere il funzionamento del mondo degli appalti pubblici. Il capitolato d’appalto, consultabile da chiunque, prevedeva un canone pari a 100.000 euro esattamente pari al canone precedente, soggetto a rialzo, è facoltà dei partecipanti alla gara formulare eventuali offerte in aumento così come è stato. Va da sé che ogni ditta in base alla propria organizzazione possa fare le proprie valutazioni di merito, va poi detto che l’esame delle offerte non è effettuato dal comune, ma dalla centrale di committenza che ne trasmette successivamente l’esito. Incomprensibile appare la citazione smantellamento servizi comunali, quando proprio loro volevano addirittura disfarsi della struttura, così come nulla hanno fatto per l’asilo nido per permetterne la sua continuità gestionale in capo al comune, incomprensibile è anche che le lamentele giungano solo alla minoranza, sarebbe più corretto le stesse arrivassero al comune in modo, se esistenti, da potervi porre rimedio. Tutti i dipendenti nell’ambito del cambio gestionale sono stati assistiti dai sindacati. La nuova ditta ha posto in essere cambiamenti di notevole interesse per gli ospiti, quale il WI-FI in tutta la struttura a beneficio di tutti, hanno assunto un cuoco diplomato per la cucina, stanno rimodernando la lavanderia con nuove apparecchiature, e altro ancora. Comunque tutto ciò che la minoranza solleva è un susseguirsi di “pare, parrebbe, sembra, ecc.” un elenco di illazioni senza alcun fondamento, e tutto questo si traduce soltanto in terrorismo mediatico".