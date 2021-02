I 6 migliori lavori per adulti disabili

Trovare lavoro per persone disabili è molto importante. Infatti, è un opportunità di integrazione e soprattutto, si tratta di un modo per cercare di dare un senso alla propria vita in maniera più netta e integrarsi perfettamente dal punto di vista sociale ed economico.

Per essere inseriti nel mondo del lavoro, la normativa ha previsto alle cosiddette categorie protette. Infatti, con la legge 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” si cerca di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili. In pratica, si attiva il servizio di sostegno ed una specie di collocamento mirato. Però, cercare di capire quali sono i lavori migliori per i disabili è importante anche in virtù di qual è la propria disabilità. Vediamo quali sono i principali lavori consigliati per i disabili.

Quali sono i lavori migliori per le persone disabili?

Naturalmente, il termine "disabilità" copre uno spettro estremamente ampio di condizioni, sintomi e requisiti. Nessun lavoro si adatta a tutti gli individui "disabili", ma alcune carriere implicano abilità che possono essere particolarmente prevalenti tra coloro che hanno condizioni specifiche.

Ad esempio, le persone con problemi di vista hanno spesso capacità uditive superiori alla media, quindi le carriere che implicano un acuto senso del suono (come l' ingegneria audio ) possono essere una scelta eccellente. Allo stesso modo, le persone con difficoltà uditive possono spesso lavorare in ambienti rumorosi mantenendo la concentrazione, il che può renderle persone ideali per le carriere nell'edilizia e nell'ingegneria meccanica.

Gli individui con determinate disabilità cognitive che beneficiano della routine possono prosperare in ruoli di produzione che richiedono una ripetizione metodica, mentre le persone con problemi di mobilità possono trovare un enorme successo in lavori da scrivania come contabilità, amministrazione e assistenza legale.

Le 6 migliori carriere per disabili

Secondo gli esperti, le migliori carriere per disabili sono:

1. Analista di sistemi informatici

I candidati con disabilità che eccellono in matematica e tecnologia possono lavorare in modo eccellente come analisti di sistemi informatici. Questo campo è incentrato in gran parte sulla programmazione di computer ed è un lavoro da scrivania, perfetto per chi ha problemi di mobilità.

2. Ragioniere

Un'altra grande carriera per le persone con inclinazioni matematiche, è la contabilità. Offre una retribuzione competitiva per unil lavoro che può certamente essere svolto da individui istruiti e qualificati con disabilità fisiche o mentali. CareerCast riferisce che le istituzioni finanziarie sono tra i principali datori di lavoro di persone disabili nel Mondo.

3. Imprenditore

Le persone con disabilità che desiderano orari flessibili e uno spazio di lavoro progettato per soddisfare le loro esigenze possono scoprire che possedere la propria attività è il modo migliore per fare carriera. Basta avere possibilità di fare spostamenti facili, grazie ad auto per disabili ad esempio, e fare questo lavoro sarà facile!

4. Assistente veterinario

Molte disabilità emotive e anche alcune disabilità fisiche e mentali possono trarre vantaggio dall'esposizione agli animali. Ecco perchè quella di assistente veterinario può essere un'ottima carriera!

5. Responsabile delle risorse umane

Per molti uffici, il dipartimento delle risorse umane garantisce che tutti i dipendenti ricevano un trattamento equo e paritario e che i responsabili delle assunzioni siano ben consapevoli dei diritti concessi ai loro dipendenti con disabilità. Le persone in cerca di lavoro con disabilità possono essere in grado di fare una differenza significativa perseguendo una carriera nelle risorse umane.

6. Grafico

Le persone senza la capacità di sentire spesso hanno esperienze più intense con gli altri sensi, inclusa la capacità di vedere e visualizzare a un livello avanzato. Una carriera come grafico potrebbe essere una strada interessante per utilizzare i propri talenti.

Importanza dell'integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro

L'accesso alla vita lavorativa potrebbe sembrare incerta se si ha una disabilità, ma ci sono buoni lavori per i disabili.

Non c'è niente come la soddisfazione di mettere alla prova le proprie migliori capacità sul posto di lavoro. Indipendentemente dal tipo di disabilità che si ha, ci sono lavori là fuori che si adattano alla propria esperienza e capacità.

Ora che il mercato è più accogliente per i disabili in cerca di lavoro, è più facile che mai trovare un lavoro adatto ai propri punti di forza. Inserirsi nel mercato del lavoro sarà un'occasione di crescita, inclusione e vantaggio economico che permetterà di acquisire una maggiore autonomia personale.