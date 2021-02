Lunedì 8 febbraio sciopero di 4 ore per autisti e personale Atap

È previsto per lunedì 8 febbraio lo sciopero del personale Atap a seguito dell'interruzione del confronto per il rinnovo del Contratto Nazionale Lavoro Autoferrotranvieri. A comunicarlo nei giorni scorsi le Segreterie Regionali di Filt Cgil e Faisa Cisal, che hanno aderito allo sciopero di 4 ore indetto dalle Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, UgI Fna.

La categoria degli autisti manifesterà dalle 16 alle 20, mentre gli impiegati sciopereranno le ultime 4 ore del turno. Per questo i servizi sulle linee urbane ed extraurbane di Biella e Vercelli non potranno essere garantiti. "Risulteranno garantite le corse che si sviluppano totalmente o prevalentenente al di fuori della fascia oraria di sciopero - si legge nella nota stampa di Atap - in ogni caso si consiglia di verificare l'effettiva garanzia delle corse, consultando gli orari presenti in fermata, sul sito www.atapspa.it, oppure chiamando il numero verde 800/912716".

Inoltre, per le linee 320 e 380, non sarà garantita la percorrenza del tratto da Biella Chiavazza via Coppa (15.57) a Biella Via Rosmini/Umbria (16.25) per la 320 e del tratto da Verrone campo sportivo (15.40) a Biella Via Lamarmora Largo Cusano (16.20). Infine, sempre a causa dello sciopero potranno non essere operativi i servizi al pubblico (Numero Verde, URP, Noleggi, ecc.).